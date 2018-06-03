Парк футбола в Калининграде в первый день работы посетили более 12 тысяч человек

В первый день работы Парка футбола в Калининграде его посетили 12250 человек, сообщает Welcome2018.com. Зона отдыха для любителей футбола работает на Площади победы до вечера воскресенья, 3 июня.

Гости Парка футбола могут посетить мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола, принять участие в играх и викторинах, а также сфотографироваться с талисманом ЧМ-2018 Забивакой.

Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Калининград примет четыре матча группового турнира: Хорватия – Нигерия (16 июня), Сербия – Швейцария (22 июня), Испания – Марокко (25 июня) и Англия – Бельгия (28 июня).

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