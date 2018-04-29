Парк футбола в Екатеринбурге посетило около 1000 болельщиков

Порядка 1000 зрителей посетили парк футбола чемпионата мира-2018 в Екатеринбурге, сообщает ТАСС. В его открытии приняли участие чемпион мира и Европы француз Марсель Десайи, звезда серии фильмов "Такси" Сами Насери, музыкант Александр Пантыкин и биатлонист Антон Шипулин.

Болельщики в парке смогли поиграть в футбол, принять участие в конкурсах. Посещаемость могла быть и выше, но свои коррективы внесла погода - в Екатеринбурге шел дождь с порывами ветра до 25 м/с.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).