Парк футбола ЧМ-2018 в Екатеринбурге посетило более 14 тысяч болельщиков

Более 14 тысяч болельщиков посетили парк футбола чемпионата мира-2018 в Екатеринбурге за два дня работы, сообщает ТАСС. Парк открылся в Екатеринбурге 29 апреля. В церемонии открытия приняли участие чемпион мира-1998 француз Марсель Десайи, послы турнира от Екатеринбурга - биатлонист Антон Шипулин и музыкант Александр Пантыкин, а также французский актер Сами Насери.

В первый день работы парк посетили 5250 человек, во второй - 9100.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).