Паредес вызван в сборную Аргентины на матчи отбора ЧМ-2018, Маммана - нет

Тренерский штаб сборной Аргентины огласил заявку национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира с Уругваем (Монтевидео, 1 сентября) и Венесуэлой (Буэнос-Айрес, 6 сентября). В список попал полузащитник "Зенита" Леандро Паредес. Аргентинский защитник сине-бело-голубых Эмануэль Маммана приглашения не получил.

Сборная Аргентины:

вратари - Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Науэль Гусман ("Тигрес", Мексика), Херонимо Рулли ("Реал Сосьедад", Испания);

защитники – Хавьер Маскерано ("Барселона", Испания), Федерико Фасио ("Рома", Италия), Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия), Габриэль Меркадо, Николас Пареха (оба – "Севилья", Испания);

полузащитники – Эвер Банега, Гвидо Писарро (оба – "Севилья", Испания), Лукас Билья ("Милан", Италия), Аугусто Фернандес ("Атлетико", Испания), Леандро Паредес ("ЗЕНИТ", Россия), Анхель Ди Мария, Хавьер Пасторе (оба – "ПСЖ", Франция), Маркос Акунья ("Спортинг", Португалия), Мануэль Лансини ("Вест Хэм", Англия), Эдуардо Сальвио ("Бенфика", Португалия);

нападающие – Лионель Месси ("Барселона", Испания), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Мауро Икарди ("Интер", Италия), Хоакин Корреа ("Севилья", Испания), Пауло Дибала ("Ювентус", Италия).

[ELIMINATORIAS] Jorge Sampaoli dio la lista de jugadores convocados, que militan en el exterior, para enfrentar a Uruguay y Venezuela. pic.twitter.com/uIYVEIA6gE