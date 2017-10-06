Парагвай на выезде обыграл Колумбию

Сборная Парагвая в отборочном матче чемпионата мира на выезде обыграла сборную Колумбии - 2:1. Счет открыл нападающий хозяев Радамель Фалькао на 79-й минуте встречи. Однако форварды гостей Оскар Кардосо и Антонио Санабриа на 89-й и 92-й минутах установили окончательный счет. Колумбия занимает четвертое место в таблице отбора с 26 очками. Парагвай находится на седьмой строчке с 24 очками. В следующем туре колумбийцы в гостях сыграют с Перу, а парагвайцы дома примут Венесуэлу.

В еще одном южноамериканском матче Чили на своем поле обыграл Эквадор - 2:1. В составе хозяев отличились нападающие Эдуардо Варгас и Алексис Санчес. За гостей забил полузащитник Ромарио Ибарра. После этого матча сборная Чили идет на третьем месте с 26 очками. В следующем туре они сыграют в гостях с Бразилией. Эквадор находится на восьмом месте и потерял шансы на попадание на чемпионат мира. В последнем туре они примут на своем поле команду Аргентины.

Чемпионат мира



Отборочный турнир



Южная Америка

Колумбия - Парагвай - 1:2 (0:0)



Голы: Фалькао, 79 (1:0). Кардосо, 89 (1:1). Санабрия, 90 (1:2).



Колумбия: Оспина, Сапата, Ариас, Фабра, Д.Санчес, А.Агилар (Барриос, 86), К.Санчес, Родригес, Куадрадо (Гутьеррес, 63), Кардона (Чара, 75), Фалькао.



Парагвай: Сильва, Самудио (Кардосо, 77), Гомес, Бальбуэна, Вальдес, Морейра (Санабрия, 55), Риверос, Касерес, О.Ромеро, Гонсалес, А.Ромеро.



Предупреждения: Риверос, 10. Фабра, 12. Сапата, 27. Гонсалес, 39. Вальдес, 57. Фалькао, 86. Unknown, 87.



Судья: МАРКЕС (Бразилия).



06 октября. Барранкилья. Стадион "Roberto Melendez".

Чили - Эквадор - 2:1 (1:0)



Голы: Варгас, 22 (1:0). Ибарра, 84 (1:1). Санчес, 86 (2:1).



Чили: Браво, Исла, Медель, Хара, Мена, Видаль, Вальдивия (Гутьеррес, 83), Сильва (Пульгар, 90), Эрнандес, Санчес, Варгас (Родригес, 80).



Эквадор: Бангера, Рамирес, Арболеда, Аймар, А.Валенсия, Арройо, Ибарра, Орехуэла, Пресиадо.



Предупреждения: Вальдивия, 26. Сильва, 52. Видаль, 60. А.Валенсия, 66. Ибарра, 68.



Судья: РИЧЧИ (Бразилия).



06 октября. Сантьяго. Стадион "Monumental David Arellano".