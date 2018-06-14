Паоло Росси: "У Головина есть минимум три матча, чтобы доказать "Юве", что достиг мирового уровня"

Чемпион мира-1982, лучший бомбардир того турнира, бывший форвард сборной Италии, "Ювентуса" и "Милана" Паоло Росси поделился с "СЭ" своим мнением о нашей национальной команде, ее футболистах и перспективах на ЧМ-2018. В Москве одна из легенд мирового футбола освещает Кубок мира на телеканале Mediaset.

- Как, на ваш взгляд, сложится встреча россиян с Саудовской Аравией?

- По себе помню, насколько нервная вещь стартовый матч. Даже если тебя считают его фаворитом. Волнения добавит и то, что вы хозяева чемпионата – иногда это больше сковывает, чем окрыляет. И все же считаю, что сегодня Россия добьется победы, хотя легкой она не станет.

- А как далеко наша сборная способна пройти на ЧМ в целом?

- По тем встречам, что видел в ее исполнении, могу сказать, что при Фабио Капелло состав был сильнее. Тем не менее, сейчас есть хорошие шансы выйти в 1/8 финала – ведь квартет А никак нельзя отнести к "группе смерти". Что касается ваших игроков, то в Европе хорошо знают Акинфеева, долгое время выступающего за Россию на крупных турнирах и за ЦСКА в Лиге чемпионов. В курсе, что в сборной много травмированных, например, Кокорин, на которого сильно рассчитывали, что международные карьеры завершили защитники братья-близнецы (имеются в виду Березуцкие – Прим. В.К.) и поэтому ставка сделана на ветерана Игнашевича. Надеюсь, ЧМ-2018 откроет и новые имена в российской команде.

- Как полагаете, окажется ли среди них Головин? И насколько реален его переход в "Ювентус"?

- О, о нем в Италии действительно очень много говорят и пишут. Это на самом деле большой талант, причем способный выходить на нескольких позициях. Но чтобы стать своим в "Юве" только одного мастерства мало – требуется психологическая устойчивость, ведь там ты каждый день словно сдаешь экзамен. Как с этим у Головина – пока вопрос. А опыт чемпионата России здесь роли не играет. Но зато у него есть как минимум три матча, чтобы доказать моему бывшему клубу, что достиг мирового уровня, не теряется на нем.

- Вы не боялись ехать в нашу страну на фоне волны негативных публикаций в западной прессе?

- Нет, ни в коем случае! Осенью прошлого года побывал в Грозном (на матче, посвященном 65-летию Президента РФ Владимира Путина – Прим. В.К.) – там великолепный стадион, прекрасная атмосфера. А то, что вижу сейчас уже в Москве, убеждает: вы проведете ЧМ на высочайшем уровне. Кстати, встретил здесь много старых знакомых и друзей – только что на Красной площади меня окликнул Альваро Рекоба, на телевидении работаю с Хавьером Дзанетти, общался и с Капелло. А усиленные меры безопасности совершенно не смущают – это же делается ради блага участников турнира и болельщиков.(Вячеслав КОРОТКИН)

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи

