Паоло Мальдини: "Впечатлен сборной России"

Бывший капитан "Милана" и сборной Италии Паоло Мальдини остался впечатлен выступлением сборной России на чемпионате мира-2018. Россияне дошли до четвертьфинала, где уступили Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).
– Я впечатлен сборной России, – отметил Мальдини. – Они были сильны физически. Команда играла здорово, хорошо отыграли в обороне. Сборная оставила все силы и показала свой лучший футбол. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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