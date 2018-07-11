Паоло Мальдини: "Впечатлен сборной России"

Бывший капитан "Милана" и сборной Италии Паоло Мальдини остался впечатлен выступлением сборной России на чемпионате мира-2018. Россияне дошли до четвертьфинала, где уступили Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

– Я впечатлен сборной России, – отметил Мальдини. – Они были сильны физически. Команда играла здорово, хорошо отыграли в обороне. Сборная оставила все силы и показала свой лучший футбол. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Сборная России на чемпионате мира по футболу