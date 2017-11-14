Паоло Каннаваро: "Пора попрощаться с мумиями, которые управляют итальянским футболом"

Защитник "Сассуоло" Паоло Каннаваро, младший брат экс-капитана сборной Италии Фабио Каннаваро отметил, что итальянцы потеряли чемпионат мира уже 15 лет назад. Он также добавил, что итальянский футбол должен быть реформирован.

Напомним, сборная Италии впервые с 1958 года не попала в финальную часть ЧМ, а Джанлуиджи Буффон, Даниеле Де Росси и Джорджо Кьеллини заявили, что прекращают выступления за национальную команду.

"Ребята, мы потеряли чемпионат мира не сегодня. Это произошло еще 15 лет назад, когда наших парней несправедливо игнорировали и в сборную стали приглашать неудачников со всех концов света. Я надеюсь, что после того как мы достигли дна, наш футбол наконец-то будет реформирован. Пора попрощаться с мумиями, которые управляют итальянским футболом и мешают молодым игрокам. Уходите прочь!

Очень жаль великого Джанлуиджи Буффона, который потерял шанс стать единственным игроком, который бы сыграл на шести чемпионатах мира. Надеюсь, что его слезы – последние в нашем футболе. Мы вернемся и снова станем той Италией, которой все завидовали. К сожалению, только случившееся разбудит нас", – написал Каннаваро в Инстаграме.