Паоло Герреро: "Голову нужно поднимать быстро. Мы чувствуем силы обыграть Францию"

Нападающий сборной Перу Паоло Герреро рассказал, что команда разочарована поражением от Дании (0:1), но рассчитывает показать лучший результат в следующих играх группового этапа чемпионата мира с Францией и Австралией.

- Я расстроен, потому что команда провела великолепный матч, у нас было много возможностей забить, но, к несчастью, мы не смогли их реализовать, - цитирует "Р-Спорт" Герреро. - Надеемся, что мы сможем реабилитироваться в игре с Францией и пройти в плей-офф после встречи с Австралией. Голову нужно поднимать быстро. Ожидаем, что следующая играть будет жесткой, но мы чувствуем силы обыграть Францию.

Перуанцы встретятся с французами 21 июня в Екатеринбурге и с Австралией 26 июня в Сочи.