Панченко пожелал удачи Игнашевичу на тренерском поприще

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко пожелал удачи защитнику сборной России и ЦСКА Сергею Игнашевичу на тренерском поприще. 38-летний россиянин сегодня объявил о завершении карьеры и при этом отметил, что желает стать тренером.

- Немного грустно узнать, что ты закончил карьеру футболиста. Однако уйти на такой высокой ноте – это мечта для любого игрока. В России ты выиграл всё, что можно, в Европе брал Кубок УЕФА. И я очень рад, что в итоге ты согласился помочь сборной России на ЧМ-2018. На этом турнире ты был настоящим лидером, одно удовольствие было смотреть за твоей игрой.

Счастлив, что несколько лет провёл в одной команде с тобой – профессионалом высшей пробы и настоящим товарищем, который никогда не подведёт. Уверен, что и на тренерском поприще у тебя всё получится. Желаю удачи! - написал Панченко в своем Инстаграме.

Сборная России вчера уступила Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира (2:2, 3:4 пен.).

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь