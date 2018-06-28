Панама - Тунис: прогноз букмекеров

В четверг, 28 июня, в Саранске пройдет матч заключительного тура группового турнира чемпионата мира по футболу-2018. Сборные Панамы и Туниса сыграют на стадионе "Мордовия Арена". Начало встречи – 21.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы на победу Панамы с коэффициентом 4,40, на ничью – 3,78, а успех Туниса – 1,84.

Знаешь, кто победит? Коэффициенты Winline – здесь.

Панама – Тунис: чемпионат мира по футболу, 28 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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