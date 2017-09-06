Панама разгромила Тринидад и Тобаго и обошла США

Сборная Панамы в отборочном матче чемпионата мира-2018 обыграла на своем поле Тринидад и Тобаго - 3:0. По голу в составе хозяев забили Габриэль Торрес и Абдиэля Арройо, еще один мяч в свои ворота провел Митчел Карлайл.

В турнирной таблице Панама набрала 10 очков и опередила США и Гондурас, у которых по 9 баллов. Команда вышла на третьем место. Победа в следующем матче над американцами выведедт панамцев на чемпионат мира.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

КОНКАКАФ

5-й раунд

Панама - Тринидад и Тобаго - 3:0 (1:0)

Голы: Торрес, 39 (1:0). Карлайл, 57 - в свои ворота (2:0). Арройо, 85 (3:0).