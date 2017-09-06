Панама разгромила Тринидад и Тобаго и обошла США

Сборная Панамы в отборочном матче чемпионата мира-2018 обыграла на своем поле Тринидад и Тобаго - 3:0. По голу в составе хозяев забили Габриэль Торрес и Абдиэля Арройо, еще один мяч в свои ворота провел Митчел Карлайл.
В турнирной таблице Панама набрала 10 очков и опередила США и Гондурас, у которых по 9 баллов. Команда вышла на третьем место. Победа в следующем матче над американцами выведедт панамцев на чемпионат мира.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
КОНКАКАФ
5-й раунд
Панама - Тринидад и Тобаго - 3:0 (1:0)
Голы: Торрес, 39 (1:0). Карлайл, 57 - в свои ворота (2:0). Арройо, 85 (3:0).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/concacaf/