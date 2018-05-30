Панама огласила заявку на ЧМ-2018. В составе - игроки из Гондураса и Гватемалы

Сборная Панамы огласила окончательную заявку на чемпионат мира-2018. Из 23 футболистов только четверо представляют европейские клубы.

Вратари: Хосе Кальдерон ("Чоррильо"), Хайме Пенедо ("Динамо" Бх, Румыния), Алекс Родригес ("Сан-Франсиско").

Защитники: Адольфо Мачадо ("Хьюстон Динамо", MLS), Фидель Эскобар, Микаэль Мурильо (оба – "Нью-Йорк Ред Буллз", MLS), Фелипе Балой ("Мунисипаль", Гватемала), Роман Торрес ("Сиэтл Сондерс", MLS), Эрик Дэвис (ДАК, Словакия), Луис Овалье ("Олимпия", Гондурас), Харольд Каммингс ("Сан-Хосе", MLS).

Полузащитники: Габриэль Гомес ("Букараманга", Колумбия), Анибаль Годой ("Сан-Хосе", MLS), Альберто Кинтеро ("Университарио", Перу), Армандо Купер ("Универсидад де Чили", Чили), Хосе Луис Родригес ("Гент", Бельгия), Валентин Пиментель ("Пласа Амадор"), Эдгар Барсенас ("Кафеталерос", Мексика).

Нападающие: Блас Перес ("Мунисипаль", Гватемала), Луис Техада ("Спорт Бойс", Перу), Габриэль Торрес ("Уачипато", Чили), Абдиэль Арройо ("Алахуэленсе", Коста-Рика), Исмаэль Диас ("Депортиво", Испания).

Сборная Панамы дебютирует в финальной стадии ЧМ-2018. В групповом турнире она встретится с командами Бельгии (18 июня, Сочи), Англии (24 июня, Нижний Новгород) и Туниса (28 июня, Саранск).

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей