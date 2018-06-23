"Памятник Черчесову? Давайте позже"

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров подчеркнул: сейчас рано говорить о памятнике главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову. Ранее в Санкт-Петербурге на трансформаторной подстанции появилось граффити с изображением Черчесова.

- После Египта Черчесову посвятили граффити. В случае победы над Уругваем ему поставят памятник?

- Мне кажется, пока рано об этом. Давайте сначала сыграем чуть-чуть побольше матчей. А про памятники поговорим попозже. (Дмитрий СИМОНОВ)

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское) //

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