Памела Андерсон прилетела в Санкт-Петербург поддержать возлюбленного в матче ЧМ-2018 Бельгия - Франция

Известная модель Памела Андерсон рассказала, что прилетела в в Санкт-Петербург на чемпионат мира ради поддержки своего любимого в матче полуфинала Бельгия – Франция. По данным французских СМИ, Андерсон встречается с защитником Франции Адилем Рами.

- Доброе утро в Санкт-Петербурге, - написала в своем Инстаграме Андерсон. - Я рада быть здесь, чтобы поддержать Францию ​​в Кубке мира. Моя любовь, которая двигала горы, заставила (прилететь) меня сюда... Я чувствую себя маленькой девочкой.

Встреча команд пройдет сегодня в Санкт-Петербурге.

Франция – Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское)