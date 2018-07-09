Памела Андерсон приедет в Петербург на матч Франция - Бельгия

Известная актриса и модель Памела Андерсон присутствовать на матче 1/2 финала чемпионата мира Франция – Бельгия, информирует Equipe. Отмечается, что Федерация футбола Франции заказала самолет для семей игроков национальной команды, чтобы они смогли посмотреть игру на стадионе в Санкт-Петербурге.

"Памела Андерсон, спутница Адиля Рами, должна совершить поездку. Актриса заявила об этом поздно. Но она была приглашена Федерацией футбола Франции, что позволит сделать сюрприз защитнику", – говорится в сообщении.

Франция – Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское)