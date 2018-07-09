Пакистанского болельщика обокрали на сумму около 700 тысяч рублей в Санкт-Петербурге

Болельщик из Пакистана, приехавший в Санкт-Петербург на ЧМ-2018, лишился крупной суммы денег.

Как сообщает "Фонтанка", 43-летнего пакистанца обокрали на улице Рубинштейна в 3.30 утра 8 июля. Злоумышленники сняли с украденных у иностранца банковских карт почти 670 тысяч рублей, а также достали из бумажника около 10 тысяч рублей.

Кроме того, болельщик лишился водительских прав, которые оказались в кошельке.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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