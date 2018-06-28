Пак Джи Сун: "Отличная игра Головина на ЧМ-2018 не удивила"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Кореи Пак Джи Сун считает, что у России есть шансы на успешное выступление против Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Экс-хавбек отметил, что его не удивила хорошая игра Александра Головина.

По данным СМИ, интерес к 22-летнему россиянину, который выступает за ЦСКА, проявляют "Арсенал", "Челси", "Барселона" и "Ювентус".

– Что думаете о выступлении сборной России на этом турнире?

– Результаты и игра против Саудовской Аравии и Египта очень впечатляют, - цитируют "Известия" Пак Джи Суна. - Но Саудовская Аравия – в любом случае слабейшая команда в группе. Да, Россия забила ей пять голов, и это прекрасный результат. Но с более сильным соперником в лице Египта ваша команда не снизила уровень игры и выглядела еще убедительней. Но поражение от Уругвая показало, что на более высоком уровне у России еще есть проблемы. Но Россия способна играть на результат. Ей важно хорошо подготовиться к матчу с Испанией. И шансы на успех будут, если получится показать хорошо организованную игру и избежать ошибок.

– На этом чемпионате мира многие хвалят Александра Головина. Сейчас об интересе к нему открыто говорит "Ювентус". Он сможет заиграть в европейском топ-клубе?

– Почему бы и нет? Мне понравился Головин в прошедшем еврокубковом сезоне в матчах против "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала". Поэтому я не удивлен его отличной игрой на чемпионате мира. У него есть огромный потенциал, чтобы заиграть в английской премьер-лиге и других крупных европейских национальных чемпионатах. Если Головин продолжит прогрессировать дальше, то у него все может получиться.

Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании состоится 1 июля в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры – 17.00 по московскому времени.

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