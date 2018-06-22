Пабло Сабалета: "Не удивлюсь, если Месси уйдет из сборной Аргентины после ЧМ-2018"

Бывший защитник сборной Аргентины Пабло Сабалета - о поражении команды в матче со сборной Хорватии (0:3) на ЧМ-2018.

- Посмотрим, как закончится матч Исландии и Нигерии. Мне очень жаль Лионеля Месси. Не удивлюсь, если он уйдет из сборной после этого, - цитирует аргентинца ВВС. - Он будет расстроен, а до чемпионата мира в Катаре еще четыре года. В Аргентине болельщики будут очень злы. От таких игроков ожидаешь большего. Они проиграли финал в Бразилии в 2014 году, проиграли финал двух Копа Америка подряд. Аргентинские болельщики хотят победы на чемпионате мира, они не примут такой результат. Тренер должен сесть и серьезно поговорить с командой о том, что происходит.

В составе победителей отличились Анте Ребич, Лука Модрич и Иван Ракитич. Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018