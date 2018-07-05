19:16 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Паблики сборной России и Хорватии поспорили перед матчем ЧМ


Паблик сборной России в "Одноклассниках" поспорил с группой туристического комитета Хорватии на переименование группы в зависимости от результата матча 1/4 финала чемпионата мира.

Если Россия проиграет, то паблик будет переименован в "Сборная России по футболу. Хорватия, вперед!". Группа туристического комитета Хорватии согласилась на спор и в случае поражения своей национальной команды переименует паблик в "Хорватия. Россия, вперед!".

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь

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Дополнительная информация

https://ok.ru/teamrussia/topic/68362903421159

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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