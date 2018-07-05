Паблики сборной России и Хорватии поспорили перед матчем ЧМ

Паблик сборной России в "Одноклассниках" поспорил с группой туристического комитета Хорватии на переименование группы в зависимости от результата матча 1/4 финала чемпионата мира.

Если Россия проиграет, то паблик будет переименован в "Сборная России по футболу. Хорватия, вперед!". Группа туристического комитета Хорватии согласилась на спор и в случае поражения своей национальной команды переименует паблик в "Хорватия. Россия, вперед!".

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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