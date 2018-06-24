Овечкин не планирует посещение матчей ЧМ-2018

Нападающий хоккейного "Вашингтона", обладатель Кубка Стэнли-2018 Александр Овечкин не планирует посещение матчей чемпионата мира по футболу-2018, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на вице-президента по коммуникациям клуба НХЛ Сергея Кочарова. Ранее в СМИ появилась информация, что хоккеист хочет приехать на игры турнира.
- Пока у Александра Овечкина нет планов относительно посещения игр чемпионата мира по футболу, - сказал Кочаров.
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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180624/1138481362.html