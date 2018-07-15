"Отвалтузят, может быть, французов…" Шнуров – о финале ЧМ-2018

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров на своей странице в Инстаграме опубликовал стих, посвященный финалу чемпионата мира-2018, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии. Ранее музыкант написал песню о решающем матче турнира.
"Попросили написать без мата,
А в финале вместо нас – хорваты
Отвалтузят, может быть, французов,
Как когда-то под Москвой Кутузов.
Не закончилась по ходу эта пьеса:
Еще помнят выстрел здесь Дантеса!
Помнят бомбы ради мира, НАТО,
Как болеть нам ,братья, за хорватов?
В общем, к черту политический угар,
О политике теперь ни слова боле, -
Точный пас, офсайд , прямой удар.
Эта песня только о футболе!!!", – написал Шнуров.
Напомним, что в конце июня певец совместно с шоуменом Семеном Слепаковым записал песню "Чемпионы", посвященную сборной России.
Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)
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