"Отвалтузят, может быть, французов…" Шнуров – о финале ЧМ-2018

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров на своей странице в Инстаграме опубликовал стих, посвященный финалу чемпионата мира-2018, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии. Ранее музыкант написал песню о решающем матче турнира.

"Попросили написать без мата,

А в финале вместо нас – хорваты

Отвалтузят, может быть, французов,

Как когда-то под Москвой Кутузов.

Не закончилась по ходу эта пьеса:

Еще помнят выстрел здесь Дантеса!

Помнят бомбы ради мира, НАТО,

Как болеть нам ,братья, за хорватов?

В общем, к черту политический угар,

О политике теперь ни слова боле, -

Точный пас, офсайд , прямой удар.

Эта песня только о футболе!!!", – написал Шнуров.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 15 Июл 2018 в 1:16 PDT

Напомним, что в конце июня певец совместно с шоуменом Семеном Слепаковым записал песню "Чемпионы", посвященную сборной России.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

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