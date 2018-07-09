Отстраненный от ЧМ-2018 Вукоевич сожалеет о содеянном

Огнен Вукоевич прокомментировал решение о его выведении из состава делегации сборной Хорватии на чемпионате мира-2018 за лозунг "Слава Украине".

"Я понимаю и уважаю решение Хорватского футбольного союза Я бы не хотел быть обузой для сборной перед очень важным полуфиналом чемпионата мира. В то же время мои заявления были самыми мирными.



"Динамо" помогло мне участвовать в чемпионате мира. Однако я понимаю, что эти заявления можно интерпретировать по-разному. Поэтому я сожалею и извиняюсь перед российской публикой, если они восприняли мои заявления таким образом.



Я очень горжусь тем, что Хорватия сделала в России, и я хочу быть довольным парнями в оставшихся матчах. Я буду их самым большим болельщиком до самого конца!", - цитирует Вукоевича официальный сайт Хорватского футбольного союза.

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