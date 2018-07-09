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Отстраненный от ЧМ-2018 Вукоевич не намерен покидать Россию

Огнен ВУКОЕВИЧ (слева) и Домагой ВИДА. Фото AFP
Огнен ВУКОЕВИЧ (слева) и Домагой ВИДА. Фото AFP

Андреа Вукоевич, жена Огнена Вукоевича, выведенного из делегации сборной Хорватии во время чемпионата мира из-за политического лозунга, отметила, что ее супруг останется в России поддерживать свою национальную команду.

- Муж отреагировал столь эмоционально, так как Украина была его вторым домом в течение десяти лет, - цитирует Gloria.hr слова Андреа Вукоевич. -  В этом не было никаких плохих намерений или политических подтекстов.

Он принял решение Хорватского футбольного союза с пониманием и уважением. Но Огнен останется в России и будет поддерживать свою сборную до конца.

Вукоевич выступал за киевское "Динамо" с 2008 по 2015 год. В настоящее время он работает скаутом в клубе.

11 июля сборная Хорватии на московском стадионе "Лужники" сыграет против Англии

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское) 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
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