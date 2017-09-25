Отставка Меркушкина не повлияет на вектор подготовки Самары к ЧМ-2018

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что вектор подготовки Самары к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года будет продолжен после отставки Николая Меркушкина с поста губернатора. Президент России Владимир Путин в понедельник принял отставку Меркушкина, назначив врио главы Самарской области Дмитрия Азарова. По словам Шляхтина, новый губернатор продолжит поддержку "Крыльев Советов".

- Думаю, что вектор подготовки к чемпионату мира будет продолжен, - цитирует ТАСС Шляхтина. - "Крылья Советов" - это народная команда, которая также будет поддерживаться новым руководителем, поэтому я не вижу рисков.