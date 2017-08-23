Отставание на строительстве "Самара Арены" будет устранено в сентябре

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин сообщил, что отставание по срокам строительства "Самара Арены", которая возводится к чемпионату мира 2018 года, будет ликвидировано в сентябре. Ранее стало известно, что отставание на объекте составляет 30 дней, а готовность арены на данный момент - более 70 процентов.

- Отставание я считаю условным, есть определенная сезонность, на данном отрезке работы ведутся с опережением, - цитирует ТАСС Меркушкина. - В сентябре мы войдем в норму. Строительство арены завершится до конца 2017 года.

Дело в том, что весной погода не позволяла выполнять ряд работ. У нас в этом году выпало в четыре раза больше осадков, но мы собираем рекордный за последние 150 лет урожай. С одной стороны, это хорошо, с другой, это вызывает определенные неудобства.