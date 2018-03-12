Отменят ли ЧМ-2018 в России? Отвечает Блаттер

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер прервал молчание и дал эксклюзивное интервью "СЭ", в котором сделал ряд громких заявлений. В частности он прокомментировал заявления главы британского МИД Бориса Джонсона о бойкоте чемпионата мира-2018 в России.

– Такие люди много чего говорят о России… Недавняя Олимпиада, все эти проблемы, созданные вокруг нее… Скажу одно: чемпионат мира никто не отменит. Он состоится. И все команды, пробившиеся в финальный турнир, будут играть.

– То есть у России мировой чемпионат уже не отнять?

– Нет. Понимаете, футбол сам по себе – крупнейшее явление. Прямо или косвенно в него вовлечены почти два миллиарда человек! Чемпионат мира – событие номер один. Он котируется выше Олимпийских игр. Олимпиада идет две недели. Мировое первенство – месяц. А посчитайте, сколько времени занимает его подготовка!

Повторю: чемпионат мира 2018 года пройдет в России! (Александр БОБРОВ)

Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Игра открытия турнира и финал будут сыграны на стадионе "Лужники" в Москве.

Йозеф Блаттер: "Англичане не умеют проигрывать. В России выступят все 32 сборные"