Отменят ли ЧМ-2018 в России? Отвечает Блаттер

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер прервал молчание и дал эксклюзивное интервью "СЭ", в котором сделал ряд громких заявлений. В частности он прокомментировал заявления главы британского МИД Бориса Джонсона о бойкоте чемпионата мира-2018 в России.
– Такие люди много чего говорят о России… Недавняя Олимпиада, все эти проблемы, созданные вокруг нее… Скажу одно: чемпионат мира никто не отменит. Он состоится. И все команды, пробившиеся в финальный турнир, будут играть.
– То есть у России мировой чемпионат уже не отнять?
– Нет. Понимаете, футбол сам по себе – крупнейшее явление. Прямо или косвенно в него вовлечены почти два миллиарда человек! Чемпионат мира – событие номер один. Он котируется выше Олимпийских игр. Олимпиада идет две недели. Мировое первенство – месяц. А посчитайте, сколько времени занимает его подготовка!
Повторю: чемпионат мира 2018 года пройдет в России! (Александр БОБРОВ)
Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Игра открытия турнира и финал будут сыграны на стадионе "Лужники" в Москве.
Йозеф Блаттер: "Англичане не умеют проигрывать. В России выступят все 32 сборные"
П_о_в_а_р
Гриша, поможи!!!
12:57
RobertH
ttc а кто это такой - блаттер?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Блаттер -это ,в первую очередь,гражданин,который ,в отличие от всех нас,четко знает какие и куда крутятся бабки в мировом футболе.Этого мало?Поэтому ,как бы не пыжились ребята из английского истэблишмента,там уже столько вложено,что вряд ли кто на такое пойдет,даже - ради идеи.А тем более,-как раз именно эти ребята абсолютно не понимают,что это такое,-что-то делание за идею,если нет прибыли.И при всем огромном уважении и привязанности к АПЛ,сборная Англии уже давно не фаворит на ЧМ,и своим типа отсутствием они никого не расстроят,кроме своих же болельщиков,на чьи деньги они и существуют.
12:42
ttc
а кто это такой - блаттер?
12:06