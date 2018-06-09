Открытые тренировки сборных: кто и где увидит Роналду и Месси

В воскресенье и понедельник сборные Португалии и Аргентины проведут открытые тренировки. Шанс увидеть Криштиану Роналду и Лионеля Месси точно будет у детей спортивных школ.

Согласно, регламенту, каждая сборная ЧМ-2018 должна провести по одной открытой тренировке. В воскресенье Португалия откроет двери базы "Сатурн" для болельщиков. На следующий день в Бронницах можно будет увидеть сборную Аргентины с Лионелем Месси.

Обычно некоторое число билетов футбольные федерации распределяют самостоятельно – то есть отдают своим гостям. Оставшиеся пригласительные передаются в Оргкомитет-2018, который и распределяет оставшуюся квоту, в том числе через министерство физической культуры и спорта Московской области.

"Вход на тренировки осуществляется по пригласительным билетам. Федерации футбола стран самостоятельно определяют нужную для себя квоту от общего числа. Оставшееся количество пригласительных передается в организационный комитет-2018. Далее часть передается в министерство физической культуры и спорта Московской области. Приоритет в посещении открытых тренировок мы будем отдавать воспитанникам спортивных школ региона", – приводит слова министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова сайт mosreg.ru.

Как пояснили в пресс-службе министерства, билеты в первую очередь выделяются и детским домам, и детям из многодетных семей.

Отметим, что на тренировочной базе "Сатурн" смогут побывать 500 человек. Большую часть мест займут приглашенные гости сборной Португалии. Оставшиеся пригласительные распределят между детьми спортивных школ региона.

Столько же человек посетят и базу в Бронницах, где будет жить команда Аргентины. На Перу с Фарфаном выделят 8 тысяч билетов, так как тренировка пройдет на стадионе в Химках (11 июня). На Францию есть 600 пригласительных – тренировка состоится в Истре на стадионе "Глебовец" (12 июня), на Тунис в Наро-Фоминске (13 июня) – 2100 билетов, на Бельгию в Дедовске (14 июня, спортивный комплекс Гучково) – 500. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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