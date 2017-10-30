Открыто бронирование бесплатных билетов на поезда для гостей ЧМ-2018

Стартовало бронирование билетов на бесплатные поезда для болельщиков чемпионата мира-2018, сообщает welcome2018.com. Во время турнира будет задействовано более 500 дополнительных составов. Окончательное расписание будет сформировано после 15 декабря.
Билетами на бесплатный проезд смогут воспользоваться обладатели билетов на матчи турнира и паспортов болельщика (Fan ID).
Во время Кубка конфедераций-2017, матчи которого прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, было организовано 262 дополнительных поезда. Правом бесплатного проезда воспользовались 60 382 человека из ста стран мира.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
Дополнительная информация
http://welcome2018.com/journal/materials/otkryto-bronirovanie-biletov-na-besplatnye-poezda-chm-2018/