Открытие "Екатеринбург Арены" состоится в декабре

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт сообщил, что открытие стадиона "Екатеринбург Арена" запланировано на декабрь 2017 года. Следующим летом стадион примет четыре матча группового турнира чемпионата мира.

- Мы планируем открыть стадион "Екатеринбург-Арена" в декабре, - цитирует ТАСС Швиндта.

Отметим, что ранее генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что готовность стадиона составляет почти 90 процентов.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах.