Открытие чемпионата мира посетят более 20 глав государств

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что открытие чемпионата мира-2018 посетят более 20 глав государств. Также он выразил надежду на то, что сборная России в первом матче домашнего турнира обыграет Саудовскую Аравию.

- Могу сказать, что открытие посетят более 20 глав государств, - цитирует ТАСС Сорокина. - Это абсолютно нормально, всегда со стороны глав государств наблюдается большой интерес к матчу открытия и финалу чемпионата мира. Хорошо, что у нас будут высокопоставленные гости, они смогут насладиться футболом. И, надеюсь, победой российской сборной.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Россияне в групповом турнире домашнего турнира сыграют в с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Россия - Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча - 14 июня 2018 в 18.00

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