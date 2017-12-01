Откровенный диалог Мутко и английского журналиста. Видео

Вице-премьер РФ, президент РФС, а также глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко через переводчика побеседовал с журналистом AP Робом Харрисом. Англичанин известен своими критическими высказываниями в отношении России, ЧМ-2018 и Мутко.

- Я хотел уточнить, что таких обвинений, как в отношении России, было десятки, - подчеркнул Мутко. - В том числе, в отношении лаборатории, которая покрывала спортсменов - это было в британской прессе. Почему тогда про это не писали? Расследование проведено или нет?

Потому что глава лаборатории написал в ВАДА письмо, что мы провели собственное расследование. В этом вопрос, чтобы не было двойных стандартов.

Мутко готов дать интервью интервью New York Times