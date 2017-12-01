Откровенный диалог Мутко и английского журналиста. Видео

Вице-премьер РФ, президент РФС, а также глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко через переводчика побеседовал с журналистом AP Робом Харрисом. Англичанин известен своими критическими высказываниями в отношении России, ЧМ-2018 и Мутко.
- Я хотел уточнить, что таких обвинений, как в отношении России, было десятки, - подчеркнул Мутко. - В том числе, в отношении лаборатории, которая покрывала спортсменов - это было в британской прессе. Почему тогда про это не писали? Расследование проведено или нет?
Потому что глава лаборатории написал в ВАДА письмо, что мы провели собственное расследование. В этом вопрос, чтобы не было двойных стандартов.
Мутко готов дать интервью интервью New York Times
Хит. Мутко идёт к англичанину Робу Харрису из AP чтобы объяснить кое-что о допинге pic.twitter.com/yHus597fLF– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 1 декабря 2017 г.
zvovs
*ведущих
13:59
zvovs
Без бумажек, вещих телешоу на их стороне и подготовленных вопросов общаться не умеют, точнее не способны ибо знают что не правы.
13:59
higagy
А чего он что-то объясняет гражданину на русском? Насколько мне известно, ВЛМ маст спик инглиш лайк хиз фрэнд Джефф Томсон, 18-й год-то скоро уже.
13:56
yufireff
Кто-нибудь понял, что он сказал? Вот главный виновник этого скандала. Абсолютно некомпетентный человек у власти. Пока он на все обвинения может ответить только невразумительным мычанием, нас будут опускать всё глубже и глубже...
13:51