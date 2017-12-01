13:43 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Откровенный диалог Мутко и английского журналиста. Видео

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Среда. Москва. Талисман ЧМ-2018 Волк Забивака возле Кремля.Путин, женщины и морозы. Что думает мир о ЧМ-2018 в России

Вице-премьер РФ, президент РФС, а также глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко через переводчика побеседовал с журналистом AP Робом Харрисом. Англичанин известен своими критическими высказываниями в отношении России, ЧМ-2018 и Мутко

- Я хотел уточнить, что таких обвинений, как в отношении России, было десятки, - подчеркнул Мутко. - В том числе, в отношении лаборатории, которая покрывала спортсменов - это было в британской прессе. Почему тогда про это не писали? Расследование проведено или нет?

Потому что глава лаборатории написал в ВАДА письмо, что мы провели собственное расследование. В этом вопрос, чтобы не было двойных стандартов. 

Мутко готов дать интервью интервью New York Times 

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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zvovs

*ведущих

13:59

zvovs

Без бумажек, вещих телешоу на их стороне и подготовленных вопросов общаться не умеют, точнее не способны ибо знают что не правы.

13:59

higagy

А чего он что-то объясняет гражданину на русском? Насколько мне известно, ВЛМ маст спик инглиш лайк хиз фрэнд Джефф Томсон, 18-й год-то скоро уже.

13:56

yufireff

Кто-нибудь понял, что он сказал? Вот главный виновник этого скандала. Абсолютно некомпетентный человек у власти. Пока он на все обвинения может ответить только невразумительным мычанием, нас будут опускать всё глубже и глубже...

13:51