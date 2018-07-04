Отели в Москве, Петербурге и Казани снижают цены из-за недозагрузки

Гостиницы в российских городах, где проводятся матчи ЧМ-2018, начали снижать цены в связи с недозагрузкой. Такие факты зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

- Отели крупных российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга и Казани не получили желаемой загрузки во время ЧМ-2018, поэтому некоторые из них начали снижать цены. В среднем, стоимость размещения в основных туристических городах России сейчас на 40% выше, чем годом ранее, но туроператоры уже видят тенденцию к удешевлению: в частности, в Петербурге начали появляться спецпредложения о снижении тарифов на проживание в первые две недели июля, - цитирует "Интерфакс" представителя Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, цены на размещение в Москве и других популярных у туристов городах после ЧМ-2018 вернутся к уровню низкого сезона. При этом снижение произойдет еще до окончания чемпионата, поскольку болельщики начнут покидать Россию вместе с вылетом из турнира их команд.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018