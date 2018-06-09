17:04 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Отель в Грозном, в котором будут жить Салах и сборная Египта (видео)


Завтра сборная Египта прилетит в Грозный, где будет базироваться во время чемпионата мира. Местом дислокации арабской команды стал отель TheLocal, который был построен в столице Чеченской республики только в этом году. Расположен он в пешей доступности от "Ахмат Арены", где сборная Египта будет проводить тренировки. Уже сейчас комплекс охраняется полицией и военными. (Михаил ГОНЧАРОВ)

 

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