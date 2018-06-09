Отель в Грозном, в котором будут жить Салах и сборная Египта (видео)

Завтра сборная Египта прилетит в Грозный, где будет базироваться во время чемпионата мира. Местом дислокации арабской команды стал отель TheLocal, который был построен в столице Чеченской республики только в этом году. Расположен он в пешей доступности от "Ахмат Арены", где сборная Египта будет проводить тренировки. Уже сейчас комплекс охраняется полицией и военными. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Отель в Грозном, в котором будет жить сборная Египта. Нереально крутой, только построенный. Жаль, что внутрь уже нельзя. Охраняется военными 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/kyMmQuieKw – Mike Goncharov (@gribo4ki) 9 июня 2018 г.