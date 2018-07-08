Отец Езила: "На месте сына завершил бы карьеру в сборной Германии"

Отец полузащитника сборной Германии Месута Езила Мустафа Езил считает, что его сыну стоит завершить международную карьеру. Немецкая команда на чемпионате мира-2018 не смогла выйти из группы – после этого некоторые болельщики и ряд изданий назвал Езила главным виновником такого результата.

– На месте Месута я бы сказал: "С меня хватит", – цитирует Bild Езила-старшего. – Он подавлен, огорчен и оскорблен. Да, именно оскорблен. Его же болельщики освистывали его во время товарищеского матча с Австрией перед чемпионатом мира, и он не может понять, почему.

Так всегда: когда выигрываем, все вместе, а если проигрываем, то из-за Месута. Его все время освистывают, делают крайним. Я понимаю, почему он оскорблен.

Сын долгие годы был примером для подражания. Сложившаяся ситуация абсурдна – он любит Германию и доказывал, что верен своей стране.

Езил выступает за сборную Германии с 2009 года. За это время 29-летний хавбек провел в составе национальной команды 90 матчей, забив 23 мяча.