Отец Дзагоева: "Алан сыграет с Испанией"

Отец полузащитника сборной России Алана Дзагоева Тарел заявил, что его сын сыграет в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной Испании.

- Алан сейчас чувствует себя хорошо, я только прилетел с Москвы, виделся с ним. Сказал мне, что выйдет на поле в матче со сборной Испании, если не в основном составе, то на замену, - цитирует Тарела Дзагоева ТАСС. - Он находится в хорошем расположении духа и очень хочет играть.

Полузащитник получил травму в первом матче на турнире со сборной Саудовской Аравии (5:0).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)