16:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Отаменди облил водой Жиру. Фото

36-я минута матча Франция - Аргентина. 36-я минута матча Франция - Аргентина. 36-я минута матча Франция - Аргентина.
36-я минута матча Франция - Аргентина.

На 36-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира Франция - Аргентина (4:3), когда судья Алиреза Фагани остановил игру для оказания медицинской помощи Оливье Жиру, странным образом повел себя аргентинский защитник Николас Отаменди.

Он одолжил у француза бутылку с водой. А затем, сделав вид, что собирается пить, пустил струю на Жиру. Тот, понятное дело, мало обрадовался и высказал недовольство. Стоявший рядом арбитр тут же забрал бутылку у Отаменди. (Александр БОБРОВ)

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Франция - Аргентина

 

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