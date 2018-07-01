Отаменди облил водой Жиру. Фото

На 36-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира Франция - Аргентина (4:3), когда судья Алиреза Фагани остановил игру для оказания медицинской помощи Оливье Жиру, странным образом повел себя аргентинский защитник Николас Отаменди.

Он одолжил у француза бутылку с водой. А затем, сделав вид, что собирается пить, пустил струю на Жиру. Тот, понятное дело, мало обрадовался и высказал недовольство. Стоявший рядом арбитр тут же забрал бутылку у Отаменди. (Александр БОБРОВ)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь