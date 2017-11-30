От Смолова до Фарфана. Лидеры сборных поздравили друг друга с выходом на ЧМ-2018. Видео

Накануне жеребьевки чемпионата мира-2018 лидеры всех 32 сборных поздравили друг друга с выходом в финальную часть турнира, информирует пресс-служба соревнования. Обращения игроков идут в том порядке, в котором их команды получали путевки на чемпионат мира.

Футболисты, начиная с нападающего сборной страны-организатора Федора Смолова и заканчивая перуанцем Джефферсоном Фарфаном, чья сборная последней завоевала право на поездку в Россию, повторили одну и ту же фразу, причем ее первую часть они произнесли на своем родном языке, а вторую – на языке той команды, которой было адресовано их поздравление: "Поздравляю, (название страны). До встречи в России!"

На видео, демонстрирующем языковое многообразие чемпионата мира, можно увидеть, например, как Неймар изо всех сил пытается выговорить слова на фарси. Роберт Левандовски поздравляет Египет на арабском, а египетский полузащитник Мохаммед Эль-Ненни демонстрирует владение исландским.