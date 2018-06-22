От любви до ненависти: как мир отреагировал на провал Месси

Сборная Аргентины проиграла Хорватии (0:3) на ЧМ-2018, а Лионель Месси ничего в этом матче не показал. После этого мнения по поводу игры форварда разделились.

ЛЕО ПРОСТО НЕ С КЕМ БЫЛО ОБЫГРЫВАТЬСЯ

– Месси не один играет. Это проблема команды, - заявил в интервью "СЭ" экс-игрок "Спартака" Фернандо Кавенаги. - И проблема не только команды, сложностей здесь много и они глобальные. Это все началось еще задолго до чемпионата мира, куда мы и так попали с большим трудом. Но слушайте – с чего мы подводим итоги? Еще есть шанс выйти из группы.

- Он вундеркинд, футбольный гений. Здесь вопросов у меня никаких по-прежнему не возникает, - считает известный российский специалист Валерий Непомнящий. - Но даже гений не может вытащить команду, где все сами по себе. Где командные действия? Лео просто не с кем было обыгрываться…

МЕССИ МОЖЕТ УЙТИ ИЗ СБОРНОЙ

- Разумеется, мы уважаем Месси. Он - величайший игрок в мире, - заявил "СЭ" хорватский защитник Деян Ловрен. - Но его можно остановить. Мы не противостояли одному футболисту, и мы играли как единое целое.

- Посмотрим, как закончится матч Исландии и Нигерии. Мне очень жаль Лионеля Месси. Не удивлюсь, если он уйдет из сборной после этого, - цитирует защитника Пабло Сабалету ВВС. - Он будет расстроен, а до чемпионата мира в Катаре еще четыре года. В Аргентине болельщики будут очень злы. От таких игроков ожидаешь большего.

- В первом тайме мы владели мячом, но не могли доставить его до Лео, чтобы он смог создавать моменты, - приводит "Р-Спорт" слова главного тренера аргентинцев Хорхе Сампаоли. - После пропущенного гола, который случился тогда, когда мы меньше всего этого ждали, мы пытались выпустить игроков, которые могли изменить ход игры, но им этого не удалось.

МЕССИ - ИЛЛЮЗИЯ, МИРАЖ, ПРИЗРАК

- Соперничества Роналду и Месси не вышло: первый забивает в каждом матче, второй не способен даже забить пенальти и его просто нет на поле, - написал в Твиттере член Совета Федерации Алексей Пушков. - Сборная Аргентина играла бы лучше без Месси. Он - иллюзия, мираж, призрак.

- Месси очень хорош, но это потому, что он играет рядом с экстраординарными игроками, - приводит Ole слова главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне. - Если нужно выбирать между Месси и Роналду, кого бы вы взяли?

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