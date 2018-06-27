От Купера требуют отчет о деятельности во главе сборной Египта

Президент Футбольного союза Египта Хани Абу Рида потребовал от главного тренера сборной Эктора Купера предоставить доклад о деятельности за последние три года. Руководство египетского футбола недовольно результатами, которые продемонстрировала национальная команда. На чемпионате мира-2018 Египет проиграл все три матча (0:1 против Уругвая, 1:3 против России, 1:2 против Саудовской Аравии) и не вышел из группы.

- Я потребовал от Купера предоставить технический доклад о деятельности сборной в течение последних трех лет, получу его в течение 48 часов, - цитирует "Р-Спорт" Риду.

Когда пройдет чемпионат мира по футболу