От Купера требуют отчет о деятельности во главе сборной Египта

Президент Футбольного союза Египта Хани Абу Рида потребовал от главного тренера сборной Эктора Купера предоставить доклад о деятельности за последние три года. Руководство египетского футбола недовольно результатами, которые продемонстрировала национальная команда. На чемпионате мира-2018 Египет проиграл все три матча (0:1 против Уругвая, 1:3 против России, 1:2 против Саудовской Аравии) и не вышел из группы.
- Я потребовал от Купера предоставить технический доклад о деятельности сборной в течение последних трех лет, получу его в течение 48 часов, - цитирует "Р-Спорт" Риду.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180627/1138620200.html
- Сборная России (футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Эктор Купер