Освальдо Ардилес: "Даже для гения Месси это было слишком"

Чемпион мира 1978 года в составе сборной Аргентины Освальдо Ардилес не имеет претензий к форварду Лионелю Месси. По его словам, в поражении от Хорватии (0:3) на чемпионате мира Месси не виноват.

– Все спады в аргентинском футболе в последнее время маскировались этим несравненным гением, – написал в своем Твиттере Ардилес. – Нам повезло, что он родился в Аргентине. Но даже для него это было слишком. Лео, спасибо тебе большое за все. И удачи в будущем.

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