"Остаемся в России!" Сборная Франции ликует после победы над Уругваем

Футболисты сборной Франции радуются победе своей национальной команды в 1/4 финала чемпионата мира над Уругваем. Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:0 в пользу французов.
- Не время возвращаться во Францию. Мы остаемся в России!!! - сообщается в официальном Твиттере сборной Франции.
C'était pas le moment de rentrer en France. ON RESTE EN RUSSIE !!! 🇷🇺 @kimpembe_3 @samumtiti #FRAURU #FiersdetreBleus pic.twitter.com/vwIg1K9Z5j– Equipe de France (@equipedefrance) 6 июля 2018 г.
Сборная Франции в полуфинале чемпионата мира встретится с победителем пары Бразилия - Бельгия (10 июля, Санкт-Петербург).
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