19:31 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Остаемся в России!" Сборная Франции ликует после победы над Уругваем


Футболисты сборной Франции радуются победе своей национальной команды в 1/4 финала чемпионата мира над Уругваем. Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:0 в пользу французов.

- Не время возвращаться во Францию. Мы остаемся в России!!! - сообщается в официальном Твиттере сборной Франции.

Сборная Франции в полуфинале чемпионата мира встретится с победителем пары Бразилия - Бельгия (10 июля, Санкт-Петербург).

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