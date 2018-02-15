Основные работы на стадионе "Нижний Новгород" завершены

Строители завершили основные работы по возведению стадиона чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде, сообщает официальный сайт правительства региона. По словам заместителя главы Минстроя РФ Леонида Ставицкого, работы вышли на финишную прямую

- Определены основные ключевые точки по завершению строительства стадиона, проведена работа по структурированию задач, неукоснительное выполнение которых необходимо для завершения работ и ввода в эксплуатацию стадиона к установленному сроку, - сказал Ставицкий. - На данный момент основные виды строительно-монтажных работ по возведению стадиона завершены, а именно: устройство фундаментов, монолитных железобетонных конструкций, устройство кровли, подключение к сетям водоснабжения и водоотведения от городских источников, подключение к городской сети теплоснабжения, внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриплощадочные сети водоотведения, ливневой канализации, теплоснабжения. В полном объеме завершены агротехнологические мероприятия по футбольному полю.

"Нижний Новгород" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция - Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня). Также на стадионе пройдут матч 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).