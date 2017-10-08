Основной вратарь сборной Египта может поехать на ЧМ-2018 в 45 лет

Основной вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари может стать самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира. Сегодня он помог египтянам победить Конго (2:1) и выйти в финальную стадию чемпионата мира, впервые с 1990 года. 15 января ему исполнится 45 лет, и, если он поедет на ЧМ-2018, то побьет рекорд колумбийца Фарида Мондрагона, сыгравшего на ЧМ-2014 в возрасте 43 лет и 3 дней.

Эль-Хадари дебютировал в сборной Египта в 1996 году и на данный момент провел за нее 156 матчей - это второй в мире показатель среди действующих футболистов после итальянца Джанлуиджи Буффона (172).

Большую часть клубной карьеры - с 1996 по 2008 год - Аль-Хадари провел в "Аль-Ахли". Также в его карьере был ряд других египетских клубов, включая принципиального соперника "Аль-Ахли" "Замалек". Сезон-2008/09 он отыграл в швейцарском "Сьоне", а с 2017 года играет в "Аль-Таавуне" из Саудовской Аравии.