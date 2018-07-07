Основное время матча Россия - Хорватия завершилось вничью

В ничью завершилось основное время матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии. После 90 минут счет - 1:1.

Команды ждут два дополнительных тайма по 15 минут.

Счет в матче открыл Денис Черышев на 31-й минуте. Через восемь минут хорваты ответили голом Андрея Крамарича.



Напомним, что россияне и хорваты одолели своих соперников в 1/8 финала чемпионата мира только в серии послематчевых пенальти. Россия была сильнее Испании (1:1, 4:3 по пенальти), Хорватия обыграла Данию (1:1, 3:2 по пенальти).

Онлайн-трансляция матча Россия - Хорватия