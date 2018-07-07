Основное время матча Россия - Хорватия завершилось вничью

В ничью завершилось основное время матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии. После 90 минут счет - 1:1.
Команды ждут два дополнительных тайма по 15 минут.
Счет в матче открыл Денис Черышев на 31-й минуте. Через восемь минут хорваты ответили голом Андрея Крамарича.
Напомним, что россияне и хорваты одолели своих соперников в 1/8 финала чемпионата мира только в серии послематчевых пенальти. Россия была сильнее Испании (1:1, 4:3 по пенальти), Хорватия обыграла Данию (1:1, 3:2 по пенальти).
Онлайн-трансляция матча Россия - Хорватия
- Сборная России (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Денис Черышев
- Андрей Крамарич