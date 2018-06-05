Оскар Табарес: "В потенциале каждого игрока сборной Уругвая я не сомневаюсь"

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес рассказал, почему из всех возможных игроков в окончательный состав на чемпионат мира в России вошли именно эти 23 футболиста. Заявку латиноамериканцев, а также всех остальных команд мирового первенства смотреть здесь.

- Всегда тяжело сформировать команду из 23 игроков, вам тоже было бы больно, если бы вам пришлось оказаться в числе тех, кто не попал в состав, - приводит La Red 21 слова Табареса. - Решения основаны на нескольких критериях, в сравнении между футболистами. В потенциале каждого игрока я не сомневаюсь. Цели? Не могу сказать, что в настоящее время у нас есть конкретная задача дойти до какой-то стадии турнира, нам нужно показать хорошую игру на чемпионате мира и пройти как можно дальше.

Напомним, на чемпионате мира уругвайцы сыграют в группе А с командами Египта (15 июня), Саудовской Аравии (20 июня) и России (25 июня).