Оскар Табарес: "Уругваю в матче с Россией надо выиграть или умереть"

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес после матча чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (1:0) отметил, что команде необходимо обязательно победить Россию в заключительной встрече группового турнира. Обе сборные уже вышли в плей-офф и 25 июня в Самаре разыграют первое место. Россиян в этой игре устроит ничья.

- Теперь мы будем играть с Россией. Этот матч надо выиграть или умереть, - приводит "Р-Спорт" слова Табареса. - Мы хотим в этой встрече показать хороший футбол и выиграть. Можно уже сказать, что мы играем на высоком уровне. Мы в хорошей форме на этом чемпионате мира.

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