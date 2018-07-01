Оскар Табарес: "Уругвай не боится никого, но всех уважает"

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Португалии (2:1) отметил, что команда не опасается ни одного из соперников. В четвертьфинале уругвайцы встретятся со сборной Франции.

- Сегодня огромную роль сыграла самоотдача, с которой сыграл каждый, - приводит "Р-Спорт" слова Табареса. - Нам не часто удавалось заходить на их половину поля. Нужен был фокус, но и на интуитивном уровне в таком случае играть тоже очень важно. В одном из моментов мы потеряли контроль и это привело к голу. Мы не боимся ни одного соперника, всех уважаем. Очень сильный соперник - сборная Франции - ждет нас в четвертьфинале.

У Франции сильный акцент на Мбаппе и Гризманна. Они взрывные игроки, как только получают шанс – забивают. Я сейчас подробно не могу дать анализ матча Франции и Аргентины, потому что работал со своей командой перед матчем.

Да, мы много не владеем мячом, нам нужно было сделать акцент на оборону, где мы можем действовать качественно, у нас есть игроки с высоким уровнем мастерства в обороне. Я не стану говорить, что мы всегда будем так играть, но соперники все серьезнее и серьезнее. Сейчас мы там, где и хотели быть, пусть некоторые может быть и не ожидали нас здесь увидеть.

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