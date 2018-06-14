Оскар Табарес: "Уругвай мечтает избавиться от проклятия первых матчей"

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес на пресс-конференции, посвященной завтрашнему матчу чемпионата мира-2018 против Египта, признался, что команде сложно не думать о своеобразном проклятии, нависшем над сборной. Уругвай не выигрывал в первых матчах чемпионата мира с 1970 года.

- 48 лет прошло, мы в курсе... С одной стороны, это просто статистика, - сказал Табарес. -

Но не обращать на нее внимания не получается. Это проклятие сидит занозой, игроки мечтают победить Египет, чтобы убить эту ужасную традицию. Я даже боюсь, что такое излишнее зацикливание на победе может помешать. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Египет - Уругвай: чемпионат мира по футболу, 15 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 15.00 (время московское)