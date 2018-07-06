Оскар Табарес: "Уругвай был, есть и останется настоящей командой"

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес на пресс-конфренции после поражения от Франции (0:2) в четвертьфинале ЧМ-2018 отметил силу соперника.

- Мы очень грустим, мы не играли так хорошо, как наш соперник, - сказал Табарес. - Уругвай очень многое сделал, особенно, в последние 20 минут, но не сумел использовать свои моменты. К тому же пропустили второй мяч. Уругвай отдал все, что у него было, но Франция контролировала матч и выглядела лучше.

- Что с южноамермканским футболом в целом? Уже третий ЧМ подряд могут выиграть европейцы?

- Да ничего особенного, посмотрим, кто победит 15 июля в финале. Например, Уругвай был, есть и останется настоящей командой. (Вячеслав КОРОТКИН)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь